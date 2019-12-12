لبلبة تكشف كواليس آخر لقاء جمعها بهيثم أحمد زكي: قال لي إني شبه مامته

كشفت الفنانة لبلبة عن مقابلتها للفنان الراحل هيثم أحمد زكي مرتين في حياته، أولهما في عزاء والده الفنان الراحل أحمد زكي، فيما كانت المرة الثانية داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وقالت لبلبة، لـ "الوطن"، إنها حزنت بشدة لرحيل هيثم أحمد زكي، وظنتها شائعة قبل تأكيد نبأ الوفاة، مضيفة أنها شاهدت آخر مرة وقت تلبيتها دعوة حضور فرح داخل أحد الفنادق، والتقته صدفة، بحسب قولها.

وتابعت: وجدته يقول لي "أنا بحبك أوي"، فرددت عليه "وأنا كمان بحبك" إلا أنه استكمل حديثه "أنا مش بحبك علشان أنتي لبلبة، أنا بحبك علشان أنتي فيكي شبه من ماما"، وتأثرت بشدة من كلامه الذي كان مُحقاً فيه، نظراً لوجود شبه بيني وبين الراحلة هالة فؤاد.