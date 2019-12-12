تمكنت ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط فعل فاضح وتحريض على الفسق في حملة أمنية على الشقق المفروشة والفنادق الشعبية بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني بالبحر الأحمر.

قامت حملة من قسم حماية الآداب العامة بمديرية أمن البحر الأحمر بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني، أسفرت الحملة التي أشرف عليها العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية عن فحص 75 شقة مفروشة و فحص 4 فنادق شعبية وكذا المقيمين بالشقق المفروشة والكشف عنهم جنائيا سياسيا فضلا عن الفحص الوقتي لأي اشتباهات.

تمكنت الحملة من ضبط قضيتي فعل فاضح وتحريض على الفسق بالإضافة إلى ضبط 7 قضايا متنوعة أخرى، وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على جهات التحقيق.

كما تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط المدعوة "رسمية ح ي م" والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 444/ 2019 جنايات قسم ثان الغردقة حصر رقم 258/2019 البحر الأحمر والمحكوم عليها بالسجن 10 سنوات، كما تم ضبط 200 هارب من تنفيذ أحكام جنائية بالسجن في قضايا متنوعة.