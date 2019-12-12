أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها، عن متوسط التأخيرات المنتظرة اليوم لخطوط القطارات بسبب أعمال تطوير السكة.

وقالت الهيئة إنه نظرا لما تنجزه هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب ستشهد بعض الخطوط تأخيرات كالتالي:

خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.

خط القاهرة / السد العالي متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

القاهرة / أسيوط مدة 40 دقيقة

أسيوط / أسوان مدة 40 دقيقة

خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.