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منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

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محكمة أمريكية تعرقل مشروع ترامب في بناء الجدار الحدودي

محكمة أمريكية تعرقل مشروع ترامب في بناء الجدار الحدودي

وزير الدفاع الأمريكي: سنعزز دفاعاتنا وسنواجه إيران بشكل حاسم

وزير الدفاع الأمريكي: سنعزز دفاعاتنا وسنواجه إيران بشكل حاسم

إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة "ربع نقل" بسوهاج

إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة "ربع نقل" بسوهاج

مسؤولة بـ"الصحة" تحذر من نشر فيديوهات لجرائم نفسية

مسؤولة بـ"الصحة" تحذر من نشر فيديوهات لجرائم نفسية

وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 11 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الإسماعيلية

وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 11 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الإسماعيلية

بالتواريخ.. تعرف على مواعيد مراحل إجراء انتخابات نقابة أطباء الأسنان

بالتواريخ.. تعرف على مواعيد مراحل إجراء انتخابات نقابة أطباء الأسنان

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زلزال كريت.. لماذا شعر بعض المصريين بهزة أرضية ليلة أمس؟

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