شهدت محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم هطوال أمطار غزيرة.

وكان الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، ، قد اكدت فى تصريحات مساء أمس، ان الشتاء قادم بقوة، والتقلبات الجوية والفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى في اليوم الواحد يجنن أي حد..

و أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار، الخميس، بين نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة وفرص سقوط الأمطار.

و أن نشاط الرياح سيزيد من إحساس برودة الجو في ساعات النهار وفترات الليل، ناصحًا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الفترة المقبلة وعدم انتظار بدء الشتاء، 23 ديسمبر.