تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث على صعيد مصر والوطن العربي والعالم المنشورة عبر موقعها، خلال الـ24 ساعة الماضية:

بالصور السيسي يتجول بالدراجة في شرم الشيخ ويصافح مجندين في كمين

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى مساء اليوم جولة تفقدية بالدراجة الهوائية لمدينة شرم الشيخ.

أضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنَّ الرئيس توقف عند بوابات مدخل المدينة، وعند كمين محمية منطقة رأس محمد ليصافح بعض المجندين من القوات المسلحة والشرطة المدنية وليطمئن على أحوالهم.

بالفيديو السيسي لمجند في كمين بشرم الشيخ: "أنا واحد منكم"

وتوقف السيسي عند بوابات مدخل المدينة، وعند كمين محمية منطقة رأس محمد ليصافح بعض المجندين من القوات المسلحة والشرطة المدنية ويطمئن على أحوالهم.

ووجه السيسي حديثه لأحد المجندين: "فاضلك في الخدمة قد أيه"، ورد: "أنا بقالي 7 أشهر.. وناقص لي سنة و5 أشهر"، ورد عليه السيسي: "إن شاء الله يعدوا بخير".

وقال المجند للسيسي: "أنا بقضي خدمة 8 ساعات متصلة"، ليرد عليه السيسي: "طب مش عاوز حاجة.. صحيح"، وكان رد المجند: "ربنا يخليك".

ووجه مجند آخر حديثه للرئيس السيسي: "أنا مش مصدق إني واقف قدام سيادتك يا فندم كان أمنيتي إني أكلم سيادتك يا فندم"، ورد السيسي: "ليه مش مصدق أنا واحد منكم، وأنا تحت أمرك"، فرد على الرئيس: "ربنا يخليك لينا يا ريس"، ليرد السيسي: "ويخليكم، أنتم شباب مصر الأمل، أنتوا الأمل الدنيا قدامكم بكل خير بس خلوا بالكم من نفسكم".

وزيرة الهجرة: السيسي يوافق على رعاية "مصر تستطيع بالتعليم" بالغردقة

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على انعقاد مؤتمر "مصر تستطيع.. بالتعليم"، في مدينة الغردقة يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، تحت رعايته.

وأكدت مكرم أن رعاية الرئيس للمؤتمر تزيده تشريفًا، وتؤكد على رغبة مصر في النهوض بمنظومة التعليم، ونقطة بداية لعام 2019 الذي أعلنه الرئيس عاما للتعليم.

السيسي يؤكد على الانفتاح مع "مرسيدس" للتوسع في صناعة السيارات

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، ماركوس شيفر، عضو مجلس إدارة ورئيس قطاع الإنتاج بشركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

بالصور "حداد" يلقي أبناءه الثلاثة في نهر النيل بإمبابة وينتحر

انتحر "حداد" اليوم الخميس، بإلقاء نفسه في نهر النيل، وذلك بعدما ألقى أبناءه الثلاثة، حيث عُثر على جثته وأحد أبنائه في مياه النيل بإمبابة، بينما عُثر على جثة ابنته بكامل ملابسها أسفل كوبري الساحل، وتكثف قوات الأمن جهودها للعثور على جثة الابن الثالث.

أول رد من منطقة الهرم الأثرية على تصوير فيديو إباحي أعلى هرم خوفو

قال أشرف محيي الدين مدير منطقة الهرم الأثرية، إنه سيقدم بلاغا للنيابة العامة لفتح تحقيق في واقعة الفيديو المتداول والذي نشره مصور دنماركي ادعى خلاله تسلق الهرم نهاية الشهر الماضي وتصوير لقطات إباحية، لمعرفة مدى صحة الواقعة من عدمه.

بـ"الكفن الأبيض".. تفاصيل رحلة "سفاح الشروق" الأخيرة إلى الصعيد

السابعة صباح اليوم.. تلقيت اتصالا من المحامي الشاب حسام جمال وعلاء محمد عبدالراضي، شقيق "كرم" المتهم بارتكاب "مذبحة الشروق".. الذي نفذت فيه مصلحة السجون، أمس، حكم الإعدام في سجن استئناف القاهرة.. عن جريمة ارتكبها "كرم" في 9 سبتمبر 2009 تجاه صديق عمره.. قتله في نهار رمضان ومزق جثته إلى أشلاء وفصل رقبته عن جسده بسبب خلافا ماليا حول "عمولة" قطعة أرض.

الأرصاد حالة الطقس اليوم.. بارد واستمرار سقوط الأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء قد تمتد إلى القاهرة.

بالفيديو والصور القصة الكاملة لتصوير مقطع إباحي على سفح الهرم

شاب وفتاة أجنبيان، تسلقا هرم خوفو، ليلًا، في الخفاء، هاربين من الشرطة ليصوران مشهدًا إباحيًا، آثار سخطًا وجدلًا واسعًا ومئات التعليقات الغاضبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "هتلبسكوا لعنة الفراعنة".

"أواخر نوفمبر 2018، تسلقت أنا وصديقتي هرم خوفو الأكبر في الجيزة، وخوفًا من رصدنا من قبل الحراس، لم أصور عدة ساعات من رحلة الصعود التي تسللنا خلالها إلى قمة الهرم"، هذا هو الوصف الذي كتبه المصور الدنماركي Andreas Hvid، لمقطع الفيديو الإباحي الذي نشره عبر موقع "يوتيوب".