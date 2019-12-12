مبعوث الاتحاد الأفريقي: المرأة والشباب يمثلان 70% من القارة السمراء

قالت بيننا ديوب المبعوث الخاص للمرأة والسلام بالاتحاد الأفريقي، إن التطرف لا يزال ممتدًا في منطقة الساحل ويدمر حياة المرأة والطفل في القارة السمراء، مضيفة "بينما نناقش السلم والأمن، فإن التطرف يدمر حياة المرأة ويدمر الجنود الشجعان الذين يدافعون عن أراضينا، والذين يتحملون على عاتقهم مقاومة أعمال المتمردين".

وأضافت المبعوث الخاص للمرأة والسلام، خلال كلمتها في جلسة "تعزيز دور المرأة الأفريقية لتحقيق الامن والصلام والتنمية"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ غالبية النازحين واللاجئين من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن العنف أثر على جسد وذهن سكان القارة الأفريقية، وهذا هو الواقع الدائر في الوقت الحالي بمنطقة الساحل ومنطقة حوض بحيرة تشاد.

وتابعت أنَّ المراة ممكن أن تسهم في إعادة بناء المجتمعات، إلا أنَّه لم يتم دعوتها على الإطلاق في الإسهام في هذا الأمر، وذلك رغم أن المرأة والشباب يمثلان أكثر من 70% من سكان القارة، لهذا يجب وضع استراتيجيات وحلول لإدماجهما، لأنَّه في حالة استمرار استبعادهما فإننا لن نصل إلى حلول فعالة.

وانطلقت صباح أمس، النسخة الأولى لمنتدى "أسوان للسلام والتنمية المستدامة"، في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الأفارقة.

ويستهدف المنتدى فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا في قمة ستوشي بروسيا الاتحادية أكتوبر الماضي، لإطلاق المنتدى، موجهًا الدعوة للمشاركين في المؤتمر، ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية.