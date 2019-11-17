سقوط أمطار متوسطة على المدن الساحلية بالبحيرة

شهدت المدن الساحلية بمحافظة البحيرة، أمطاراً متوسطة على معظم الأنحاء، فيما أعلن بوغاز رشيد والمعدية حالة الطوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحذرت محافظة البحيرة من التواجد في الأماكن المفتوحة حال ظهور الصواعق في السماء، وحذرت إدارة المرور جميع السائقين بالطريقين الزراعي والدولي الساحلي، من السير بسرعة كبيرة على الطريق، وشددت على عدم الخروج أثناء التقلبات الجوية إلا للضرورة القصوى.

وكانت مدن "إدكو، رشيد، كفر الدوار، أبو حمص" قد شهدت أمطاراً مفاجئة، منذ قليل، وأغرقت مياه الأمطار الطرق السريعة والداخلية بالمدن.