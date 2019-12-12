تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني صباح اليوم، مطار شرم الشيخ الدولي للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال الوفود المشاركة بمنتدى شباب العالم 2019 الذي يقام بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 14 حتى 17 ديسمبر الحالي.

وأجرى وزير الطيران جولة تفقدية داخل صالات السفر والوصول بالمطار، وتفقد الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة، كما تفقد الحقل الجوي والترمك واطمأن على الخدمات المقدمة للمسافرين، والكاونترات التي تم تخصيصها لإنهاء إجراءات السفر والوصول، وأشاد بالجهود المبذولة لإظهار المطار بالشكل اللائق أمام ضيوف مصر.

كما وجّه بتقديم التسهيلات لضيوف مصر المشاركين في الحدث الكبير الذي يستضيف شبابا من مختلف دول العالم والذين لهم بصمات واضحة في مجتمعاتهم، مؤكدا أنّ العاملين في المطارات المصرية على قدر المسؤولية والثقة التامة للظهور بصورة مشرفة أمام ضيوف مصر من جميع أنحاء العالم، خلال استضافة مصر العربية لجميع الأحداث العالمية المهمة والفعاليات الكبرى.

ورافق وزير الطيران خلال جولته، الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، والطيار صادق الشوري مدير مطار شرم الشيخ الدولي.

واستعد مطار القاهرة الجوي لاستقبال الوفود المشاركة في المنتدى، بوضع لافتات مخصصة للحدث داخل صالات السفر والوصول، وتخصيص فريق من العلاقات العامة والمحطة لاستقبال الضيوف، وكاونترات لإنهاء إجراءات سفرهم إلى شرم الشيخ بكل سهوله ويسر.