تسببت الأحوال الجوية، فى وفاة طالب امام مدرسة بركات الابتدائية بالعياط، بعد أن سقطت عليه "نخلة"، وأسفرت عن وفاة المجنى عليه، امام المدرسة، وذكرت التحريات والتحقيقات التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، ان فور تلقي البلاغ، انتقلت قوة من المباحث، وتبين ان المتوفى 7 سنوات بالمدرسة الابتدائية، بسبب سقوط نخلة عليه، ورحجت التحريات ان سوء الاحوال الجوية تسبب فى سقوط النخلة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.