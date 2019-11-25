قبل وفاة طالب المنوفية.. إجراءات اتخذتها الدولة ضد "التسطيح"

"التسطيح" أعلى القطار، اختيار يلجأ إليه البعض في الحالات المختلفة، وفي بعض الأوقات يكون هذا الاختيار مأساويا، فبالأمس، لقى طالب يدعي "م.ا.ص" 16 عاما، من قرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه إثر سقوطه من أعلى قطار بمدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية.

وأكد أحد أهالي الطفل القتيل، أنه طالب بإحدى المدارس بقليوب، موضحا أنه تم إبلاغهم بالواقعة منذ وقت قليل، حيث انتقل والد الطفل إلى مستشفيي قليوب الموجود فيها جثة نجله.

وأضاف، أنه تم إبلاغ الأسرة أن الطفل كان يقف أعلى القطار برفقة أحد أقاربه، ولكنه اصطدم بأحد الكباري فسقط قتيلا، مضيفا أن قريبه لم يحدث له أي شيء.

هناك عدة تحذيرات أطلقتها هيئة السكك الحديدية عن خطورة التسطح على القطارات، وعن إجراءات أعلنت عنها للقضاء على هذه الظاهرة، والتي كان آخرها قبل 5 أيام حينما ناشدت وزارة النقل، الركاب، بعدم التسطيح على القطارات، لما يمثله من خطورة على الحياة، وضرورة اتباع إجراءات الأمن والسلامة، عند ركوب القطارات، حفاظا على أرواح الركاب.

وفي أبريل الماضي، أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تطبيق بعض الغرامات على سلوكيات الركاب داخل القطارات، مطالبة جموع الركاب بالاحتفاظ بالتذكرة لتسليمها عند بوابات الخروج بمحطة الوصول، لعدم التعرض للغرامات، والتي من بينها تفعيل غرامة التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين الوحدات قدرها 200 جنيه.

وفي أبان جول وزير النقل، اللواء كامل الوزير، التفقدية بمحطة مصر في منطقة رمسيس، ومعهد وردان لتدريب العاملين بالسكك الحديدية، أنه حفاظا على حياه المواطنين سيجرى تغليظ الغرامة الخاصة بالركوب في غير الأماكن المعدة للركوب، مثل الركوب بين فواصل العربات أو التسطيح أو السير على القضبان حفاظا على أرواح المواطنين.