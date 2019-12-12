ينطلق مسرح شباب العالم، أحد الفعاليات الرئيسية في منتدى شباب العالم الذي يعقد في شرم الشيخ، غدا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة آلاف الشباب، من مختلف الجنسيات، أبرزها عرض لـ"الروبوت" صوفيا، فضلا عن الفنانة التونسية غالية بن علي.

ويأتي مسرح شباب العالم في موسمه الثاني هذا العام، تحت شعار "الفنون.. إحياءً للإنسانية..Art: Reviving Humanity"، وينعكس الشعار على محتوى فقرات المسرح المختلفة، التي تبدأ 13 ديسمبر 2019، وتستمر العروض المختلفة على مدار يومي 15- 16 ديسمبر.

ينفذ مسرح شباب العالم، 21 عرضا مختلفا، تبدأ بالمسرحية التي يشرف عليها المخرج خالد جلال، التي لم يكشف عن اسمها حتى الآن، تناقش قضايا إنسانية، وتُعرض في إطار فني متفرد عن الصراعات التي تواجه البشرية.

وتشمل فعاليات اليوم الأول من المسرح، 8 عروض متنوعة، بينها عرض للروبوت صوفيا، ومشاركات لفنانين من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وألبانيا والمغرب وبولندا.

ويتضمن اليوم الثاني، 5 عروض لفرق وفنانين من الكاميرون ونيوزلاندا وتونس ونيبال وروسيا وأمريكا ومنغوليا، إضافة إلى فرقتي "حورس باند"، و"براس باند" من مصر.

وفي اليوم الثالث والأخير، تشارك 3 فنانات، بمقاطع غنائية متنوعة، من بينهن الفنانة التونسية غالية بن علي، إضافة إلى الفنانة ماريتا من لبنان، وكاترينا من أوكرانيا، إلى جانب عرض غنائي فني تقدمه فرقة "مزيك باند" المصرية.

ويعتبر مسرح شباب العالم، نقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب، ليجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم، لتقديم مواهبهم، والتعبير عن ثقافاتهم، عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.