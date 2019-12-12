أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة 3 عصرا، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 25 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأموج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1009 درجة واضطراب حالة البحر، وتم إيقاف كافة الانشطة البحرية وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة و الكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وأصدر اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.