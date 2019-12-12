استنكر اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة، والتي أعلن فيها استعداد بلاده لتقديم الدعم العسكري إلى حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج إذا طلب الأخير ذلك، وذلك حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وقال المسماري، خلال التقرير، إن وقت المحادثات الدبلوماسية انتهى ووقت المفاوضات انتهى وحان الآن وقت البندقية، مؤكدًا استعداد الجيش الوطني الليبي التصدي لأي عدوان تركي وردع أي معتد على الأراضي الليبية، كما أوضح أن الاتفاق الأمني بين تركيا والوفاق يُهدد ليبيا وجيرانها.

وتابع: "هناك إعلانات تخرج في هذه الساعات بافتتاح مطار معيتيقة خلال أيام مقبلة، وأعتقد أن افتتاح هذا المطار جاء بغرض استقبال أسلحة وجنود أتراك واستعمال ذلك كقاعدة تركية على الأراضي الليبية".

وأعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، منذ قليل بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة طرابلس، وذكر أنه يتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.

ودعا حفتر، خلال كلمة له منذ قليل، قوات الجيش الوطني الليبي للتقدم نحو العاصمة الليبية طرابلس، مشددًا على ضرورة مراعاة حرمة المدنيين، مضيفًا: "الجيش الليبي منتصر لا محالة، وأدعوا الميليشيات الإرهابية لإلقاء السلاح".