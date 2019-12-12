ملك المغرب يدعو لاعتماد خارطة طريق للاستفادة من ثروات العالم الإسلامي

دعا ملك المغرب محمد السادس، اليوم، إلى اعتماد خارطة طريق جديدة للاستفادة من ثروات العالم الإسلامي، وجاء ذلك في رسالة وجهها العاهل المغربي، وتلاها نيابة عنه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، للمشاركين في فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.

ودعا العاهل المغربي إلى اعتماد خارطة طريق جديدة، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مؤشرات جودة الحياة بالبلدان الإسلامية، مضيفا أن "تخليد الذكرى الخمسينية لتأسيس المنظمة، يأتي في ظل ظرفية دولية دقيقة ومعقدة، ونعرات الانقسام والطائفية المقيتة، وتنامي ظاهرة التطرف والإرهاب".

وأبرز الملك محمد السادس، ضرورة معالجة الأسباب والعوامل، التي أدت إلى هذا الوضع، المنذر بالعديد من المخاطر والعمل الصادق على حل الخلافات البينية، وقال إنه "من شأن التشخيص الدقيق والموضوعي للوضع الراهن في العالم الإسلامي، وتقييمه بتجرد وعمق، أن يساعد على تجاوز هذه المرحلة العصيبة، عبر وضع الاستراتيجيات والبرامج التنموية الملائمة وتنفيذها، في مراعاة تامة للخصوصيات الوطنية، وعلى أسس التضامن والتعاون التي يقوم عليها ميثاق المنظمة، معتبرا أن "أهم مصدر لقوة المنظمة، وأكبر محفز على بذل المزيد من الجهود، هو الإيمان الثابت بعدالة قضيتنا الأولى، قضية القدس وفلسطين".