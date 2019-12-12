مسرح شباب العالم، هو إحدى الفعاليات الرئيسية فى منتدى شباب العالم الذى يعقد فى شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة آلاف الشباب والفتيات من مختلف الجنسيات.

وينطلق مسرح شباب العالم فى موسمه الثانى هذا العام تحت شعار «الفنون... إحياءً للإنسانية.. Art: Reviving Humanity»، حيث سينعكس الشعار على محتوى فقرات المسرح المختلفة والتى تبدأ غدا 13 ديسمبر 2019، وتستمر العروض المختلفة على مدار يومى 15 - 16 ديسمبر.

مسرحية لـ"خالد جلال" يشارك فيها فنانون من ١٦ جنسية

ويقدم مسرح شباب العالم، ٢١ عرضاً مختلفاً، تبدأ بالمسرحية التى يشرف عليها المخرج خالد جلال، والتى لم يكشف عن اسمها حتى الآن، حيث تناقش قضايا إنسانية وتُعرض فى إطار فنى متفرد عن الصراعات التى تواجه البشرية.

وتشمل فعاليات اليوم الأول من المسرح 8 عروض متنوعة، من بينها عرض للروبوت صوفيا، ومشاركات لفنانين من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا والمغرب وبولندا.

ويتضمن اليوم الثانى من مسرح شباب العالم 9 عروض لفرق وفنانين من الكاميرون ونيوزيلاندا وتونس ونيبال وروسيا وأمريكا ومنغوليا، إضافة إلى فرقتى «حورس باند» و«براس باند» من مصر.

"غالية بن على" تحيى فعاليات اليوم الأخير

وفى اليوم الثالث والأخير من المسرح، تشارك 3 فنانات بمقاطع غنائية متنوعة، من بينهن الفنانة التونسية غالية بن على، إضافة إلى الفنانة ماريتا من لبنان، وكاترينا من أوكرانيا، إلى جانب عرض غنائى فنى تقدمه فرقة «ميوزيك باند» المصرية.

ويعتبر مسرح شباب العالم نقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب؛ ليجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال النسخة الأولى من المنتدى عام 2017 بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فنى هادف.

يذكر أن المخرج خالد جلال قدّم خلال ورشة عمل العام الماضى مسرحية «الزائر» على مسرح شباب العالم فى نسخته الأولى، حيث تناولت المسرحية قضية التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى وتأثيرها على المجتمع، ويقوم حالياً بورشة أخرى للفنانين المرشحين لتقديم عرض هذا العام بمشاركة 16 جنسية مختلفة حول العالم بخلاف الفنانين المصريين.

الجدير بالذكر أن النسخة الثانية من مسرح شباب العالم هذا العام ستعد انعكاساً للقضايا التى ستتم مناقشتها خلال الجلسات كما لو أنها مرآة لعرض الموضوعات بشكل فنى وثقافى.

وتأتى الفنون على أولوية أجندة منتدى شباب العالم فى نسخه الثلاث المختلفة، ويشهد المنتدى هذا العام خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، موضوعات عديدة، مثل: الأمن الغذائى، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعى، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، وأيضاً الفن والسينما.

وأعلنت إدارة مسرح شباب العالم فى نسخته الثانية، عن إقامة ورشة خاصة لخمسة من الفنانين الشباب الذين شاركوا العام الماضى فى فعاليات المسرح، كإحدى فعاليات منتدى شباب العالم، ويحمل هؤلاء الشباب جنسيات ٥ دول، هى: روسيا والكاميرون ونيجيريا والبوسنة والهرسك. وقد أعربوا عن رغبتهم فى تقديم عمل فنى متكامل فيما بينهم كهدية لمسرح المنتدى فى نسخته الثانية هذا العام 2019.

وأكد الفنانون من الدول الخمس، أن ذلك يأتى فى إطار رغبتهم لـ«لم الشمل» بين الثقافات المتنوعة مرة أخرى من خلال الفن، خاصة بعد ما حظوا به من حفاوة استقبال، ومشاركتهم المميزة فى فعاليات المسرح فى نسخته الأولى سواء بالغناء أو العزف فى عروض المسرح المختلفة.