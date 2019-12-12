أوصى المشاركون في المؤتمر الثالث والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب، والذي انطلق أمس الأربعاء واختتمت فعالياته اليوم بتونس، بإنشاء وحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في نطاق الأمانة العامة، وإعداد استراتيجية عربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وحث الدول الأعضاء على تعزيز التعاون الثنائي فيما بينها وتبادل المعلومات بصورة فورية حول الجرائم الإلكترونية.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان صادر عنها ونقله المكتب العربي للإعلام الأمني بالقاهرة والتابع للمجلس، أن المؤتمر حظى بمشاركة وفود أمنية على مستوى رفيع من مختلف الدول العربية، فضلاً عن الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"؛ ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، رئيس المنظمة العربية للسياحة، رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، وكذلك ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل فرونتكس (FRONTEX)، مشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CT- MENA).

الموافقة على مشروع نظام صندوق التضامن الأمني العربي

ووافق المشاركون في المؤتمر على مشروع نظام صندوق التضامن الأمني العربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية للمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم، والتصور المعد حول أهداف ومهام وآلية عمل لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة وقرر إرجاء النظر فيهما لمزيد من الدراسة، واستعرض المؤتمر تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء، وطلب من الأمانة العامة إعداد هيكل تنظيمي نموذجي وتصور لمهام جهاز مختص بشرطة البيئة وتعميمه على الدول الأعضاء للاسترشاد به في هذا المجال.

وطلب المشاركون في المؤتمر من الأمانة العامة التنسيق مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل "فرونتكس" من أجل عقد مؤتمر عربي أوروبي حول أمن الحدود.

يذكر أنه تم إحالة هذه التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.