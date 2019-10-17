أعلن علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، خلو المحافظة من أي إصابة بمرض الالتهاب السحائي، مشددًا على أنَّ جميع التلاميذ بكل مدارس القليوبية الحكومية والخاصة بخير ولا توجد أي إصابات، مؤكّدًا أنَّه لا صحة لما تروجه منابر الجماعة الإرهابية بشان انتشار المرض.

بدوره أكّد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، عدم صحة ما أثير بوسائل التواصل الاجتماعي عن ظهور مرض الالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس بالمحافظة، مشددًا على أنَّ كل التطعيمات موجودة مجانًا والمديرية جاهزه لأي طوارئ.

وناشدت مديرية الصحة بالمحافظة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات وعدم الالتفات لأي بيانات تصدر من غير القطاع الصحي، وأهابت بالمواطنين وأولياء الأمور الرجوع إلى السلطات الصحية المختصة للحصول على المعلومات الصحية السليمة والحقيقية.

فيما أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، عدم وجود إصابات بأمراض معدية وبائية بالمدارس، موضحًا أنَّ "ما يشاع عن انتشار الالتهاب السحائي شائعات مغرضة من جماعات كاذبة تسعى لزعزعة الأمن والغستقرار وإثارة البلبلة".

وأشار إلى أنَّ وزارة الصحة والسكان كانت أعلنت أنَّ مصر ليست من دول الحزام الأفريقي لمرض الالتهاب السحائي الوبائي حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أنَّ المديرية بالتنسيق مع وزارة الصحة يعملان على شن حملات تطعيم طلاب المدارس في السنوات الدراسية "أولى حضانة وأولى ابتدائي وأولى إعدادي وأولى ثانوي" في مواعيدها المقررة.