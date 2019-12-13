"التنمية المحلية": التنبيه على المواطنين بالابتعاد عن الأعمدة الكهربية

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، آخر استعدادات الوزارة لمواجهة الطقس السيئ، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال قاسم إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تواصل مع المحافظين في المحافظات التي شهدت أمطار "القليوبية ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والقاهرة والجيزة والفيوم والدقهلية"، مشيرًا إلى أنه تم رفع تراكمات المياه من الشوارع بالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وغرف الأزمات بالمحافظات.

وأوضح قاسم أنه تم التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لانتشار سيارات شفط المياه في المناطق المختلفة، لافتًا إلى أنه ما زالت أعمال شفط المياه من بعض المراكز والمدن، مشددًا على أن غالبية المحافظات تم شفط المياه منها بحلول عصر الأمس.

وأشار قاسم إلى أنه تم التنبيه على المحافظات بمراجعة أعمدة الإنارة والتنبيه على الهيئات والمدارس بضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة حرصًا على سلامة المواطنين.