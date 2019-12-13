مقلد: حضور 8000 شاب من 166 دولة في العالم لمنتدى شرم الشيخ

تحدث أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، عن الفعاليات التحضيرية لمنتدى شباب العالم المقرر انعقاده في شرم الشيخ غدا السبت، وذلك خلال لقاء عبر الإنترنت مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وأكد مقلد أن الورش التحضيرية للمنتدى بدأت وشهدت قاعات المؤتمرات عددا من الورش الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والتدريبية بمشاركة المئات من الشباب من مختلف قارات العالم.

وأوضح مقلد أن أول ورشة كانت في الثامنة صباحًا وآخر ورشة انتهت في الساعات الأخيرة من اليوم، مشيرًا إلى أن الجمعة أيضًا ستشهد عددا من ورش العمل التحضيرية تمهيدًا لبدء المنتدى يوم السبت.

وأشار مقلد إلى أن هذه الورش تساهم في نقل الخبرات والتجارب والافكار بين الشباب لافتًا أن أغلب الشباب الأجانب يزورون مصر لأول مرة ويتعرفون عليها، متمنيًا أن يصبح هؤلاء الشباب سفراء لها.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن المنتدى شهد طلبات كثيرة لحضوره من الشباب في مختلف أنحاء العالم، لافتًا إلى أنه من المقرر حضور 8000 شاب من 166 دولة حول العالم.

وشدد مقلد على أن بعض شباب العالم كانت لديه صورة مغلوطة عن مصر بسبب بعض وسائل الإعلام المناوئة لمصر وأنهم تعرفوا على الصورة الحقيقية لمصر وتأكدوا من كذب هذه الادعاءات.