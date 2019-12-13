أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها بنشوب اشتباكات عنيفة في شارع المطبات جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

كان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أعلن في كلمة بثتها قناة "ليبيا الحدث"، التقدم نحو قلب العاصمة الليبية طرابلس.

وقال حفتر، وهو يرتدي الزي العسكري، إن طرابلس "أصبحت وكرا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح منذ صارت مؤسسات الدولة فيها أداتهم لنهب ثروات الليبين جهارا نهارا وعلى رؤوس الأشهاد، ومنذ تنصيب العملاء من الخونة الطامعين لينفذوا أوامر أسيادهم، ليضيع الوطن وهم أذلاء صاغرون"، وفقا لما ذكرته بوابة الوسط الليبية.