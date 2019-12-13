في الساعات الأخيرة من مساء الخميس، أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بدء الجيش الليبي تنفيذ عملية تحرير العاصمة الليبية طرابلس من الميليشيات المسلحة المنتشرة بأنحاءها، وهي العملية التي ترتب عليها العديد من النتائج والخطوات الحاسمة.

وتقدم إليكم "الوطن" كل مستجدات عملية تحرير طرابلس منذ الإعلان عن بدايتها لحظة بلحظة.

المشير خليفة حفتر يعلن المعركة الحاسمة في طرابلس

أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في كلمة بثتها قناة "ليبيا الحدث"، التقدم نحو قلب العاصمة الليبية طرابلس، وقال حفتر، وهو يرتدي الزي العسكري، إن طرابلس "أصبحت وكرا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح".

استسلام 11 مسلحا من ميليشيات طرابلس للجيش الوطني الليبي

أعلن الجيش الوطني الليبي، استسلام 11 مسلحا من ميليشيات طرابلس في محور صلاح الدين بعد أن تم منحهم الأمان، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية

الجيش الوطني الليبي يؤكد سيطرته على التوغار قرب مطار طرابلس

أكدت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني الليبي أن منطقة التوغار الاستراتيجية القريبة من مطار العاصمة طرابلس تحت سيطرة وحدات الجيش.

اشتباكات عنيفة على محاور العاصمة الليبية طرابلس

شهدت محاور العاصمة الليبية طرابلس، وقوع اشتباكات عنيفة حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

الجيش الوطني الليبي يعلن سيطرته على عدة أحياء في طرابلس

أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، السيطرة على عدة أحياء في طرابلس، كما دعا المسلحين إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم مع ضمان سلامتهم.

اشتباكات بين الجيش الليبي و"ميليشيات الوفاق" بأكبر شوارع طرابلس

وقعت اشتباكات قوية بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات حكومة الوفاق، في أكبر شوارع طرابلس.

الجيش الوطني الليبي يدمر عشرات الطائرات التركية

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الجيش دمر عشرات الطائرات التركية المسيرة في معارك طرابلس.