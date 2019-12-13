قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر تتقدم بثبات نحو قلب العاصمة طرابلس، من كل المحاور المؤدية لها.

وأضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "سكاي نيوز"، أن ذلك يجرى في الوقت الذى تتم فيه عمليات نوعية ضد الميليشيات الإرهابية المسلحة داخل العاصمة طرابلس.

وأكد المسماري، أن الجيش الوطني الليبي يتعامل مع القوات التركية المتواجدة في ليبيا لمساندة حكومة السراج، مشيرا إلى نجاح الجيش في تدمير عشرات الطائرات التركية "المسيرة"، التي تستخدم ضده.

وطالب المتحدث باسم الجيش الليبي المجتمع الدولي بإدانة هذا الاتفاق الذي وقعه فايز السرج مع الرئيس التركي أردوغان، لافتًا إلى أنه يمس سيادة ليبيا وعددا من الدول الأخرى.

وشدد المسماري على أن الجيش الوطني الليبي لن يسمح بتطبيق اتفاق فايز السراج وتركيا، التي يرفضها الشعب الليبي والذي سيخرج للتعبير عن رفضه لتلك الاتفاقية عبر مظاهرات ضخمة اليوم الجمعة.

وأوضح المسماري أن قوات الجيش دخلت إلى مناطق وأحياء رئيسية في العاصمة طرابلس، داعيًا المسلحين إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم، قائلا: "نحن نضمن سلامتهم".

وأشار المسماري إلى وقوع اشتباكات عنيفة على محاور العاصمة الليبية، لافتا إلى أن الجيش الوطني دخل المرحلة الأخيرة من تحرير طرابلس مؤكدًا أن كل خطوط العمليات تشهد اشتباكات مع الميليشيات في طرابلس، معلنًا السيطرة على منطقة التوغار قرب طرابلس والتقدم باتجاه الكريمية.