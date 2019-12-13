استقبل مستشفى البلينا المركزي في سوهاج، أمس، ربة منزل جثة هامدة، وبسؤال والدتها وعمها، اتهما زوجها بقتلها لعدم إنجابها، ورغبتها في استكمال تعليمها، وضبط الزوج، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه، وأخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "إيمان.م.ج" 18 عامًا ربة منزل، وتقيم برديس دائرة المركز "جثة هامدة"، وانتقل إلى مكان الواقعة العميد عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المركز.

وبسؤال والدتها "إلهام.ا.ا" 40 عامًا ربة منزل، وعمها "عاشور.ج.ا" 50 عاما، عامل ويقيمان بذات الناحية اتهما زوجها "محمود.ي.م" 20 عاما سائق، بالتسبب في وفاتها لوجود خلافات زوجية بسبب عدم الإنجاب ورفضه استكمال تعليمها.

وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة، وباشرت التحقيقات مع المتهم.