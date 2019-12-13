استعرض خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بإغلاق لجنة الضبطية القضائية بالوزارة لكيان وهمي بالجيزة.

وأكد التقرير مداهمة اللجنة للمنشأة المسماة "أكاديمية أبو الهول للدراسات المهنية" في شارع ترعة المنصورية كفر الجبل بالهرم في الجيزة، وتبين أن تمارسة العملية التعليمية دون الحصول على ترخيص.

و أصدر خالد عبدالغفار قرارا بغلق تلك المنشأة، وخاطب محافظ الجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وطالب الوزير الطلاب وأولياء أمورهم، بالرجوع لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات والموقع الإلكترونى للوزارة http://www.egy-mhe.gov.eg أو الموقع الإلكتروني للجامعات الخاصة؛ للاستفسار عن الجامعات والكيانات غير المعروفة لهم، مشيدًا بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدى لتلك الكيانات.

و أكد عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن لجنة الضبطية القضائية ستستمر في تكثيف عملها بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالدولة خلال الفترة القادمة لضبط أي كيانات وهمية تقدم خدمات تعليمية دون الحصول على تصريح من الوزارة.