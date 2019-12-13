أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي لها، توقعاتها بشأن سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربا غدا السبت الموافق 14 ديسمبر.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، وتكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء الأحد الموافق 15 ديسمبر.

وعن توقعات سقوط الأمطار، أوضحت الهيئة أن الاثنين الموافق 16 ديسمبر، تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء تمتد لمناطق من الوجه البحري.