استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس مكتب شؤون الحجاج بجمهورية مصر العربية اللواء أشرف مسلم جاويش والوفد المرافق له، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج مصر، كما عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة الحجاج المصريين بموسم حج 1441هـ.

بعد ذلك وقع وزير الحج والعمرة، ومساعد وزير الداخلية المصري رئيس مكتب شؤون حجاج مصر اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، التي في ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من مصر وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأعرب معالي وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية عن شكره وتقديره للحجاج المصريين نتيجة التزامهم بأنظمة وتعليمات الحج والتعاون مع الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً حرص حكومة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده على خدمة جميع الحجاج وتيسر رحلتهم الإيمانية.

من جهته أعرب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس مكتب شؤون الحجاج المصريين، عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين، على ما تبذله من جهود في خدمة الحجاج وتسهيل الخدمات والإجراءات لهم، منوّهًا بالخدمات والتقنيات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن.