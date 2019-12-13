أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجدول الزمني لتسليم وحدات الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، والتي تبدأ من يوم الأحد الموافق 5 يناير 2020 حتى يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020.

وتستعرض "الوطن" مواعيد تسليم الوحدات على النحو التالي:

الأسبوع الأول

الأحد 5 يناير: عدد 20 شقة بالعمارة رقم 160.

الاثنين 6 يناير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 161.

الأربعاء 8 يناير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 162.

الأسبوع الثاني

الأحد 12 يناير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 163.

الاثنين 13 يناير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 164.

الثلاثاء 14 يناير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 165.

الأربعاء 15 يناير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 166.

الأسبوع الثالث

الأحد 19 يناير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 167.

الاثنين 20 يناير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 168.

الثلاثاء 21 يناير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 169.

الأربعاء 22 يناير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 170.

الأسبوع الرابع

الاثنين 27 يناير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 171.

الثلاثاء 28 يناير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 172.

الأربعاء 29 يناير: عدد 20 شقة بالعمارة رقم 173.

الأسبوع الخامس

الأحد 2 فبراير: عدد 20 شقة بالعمارة رقم 183.

الاثنين 3 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 184.

الثلاثاء 4 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 185.

الأربعاء 5 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 186.

الأسبوع السادس

الأحد 9 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 187.

الاثنين 10 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 188.

الثلاثاء 11 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 189.

الأربعاء 12 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 190.

الأسبوع السابع

الأحد 16 فبراير: عدد 20 شقة بالعمارة رقم 191.

الاثنين 17 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 203.

الثلاثاء 18 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 204.

الأربعاء 19 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 205.

الأسبوع الثامن

الأحد 23 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 208.

الاثنين 24 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 219.

الثلاثاء 25 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 220.

الأربعاء 26 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 221.

الأسبوع التاسع

الأحد 1 مارس: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 222.

الاثنين 2 مارس: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 223.

الثلاثاء 3 مارس: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 224.

ويخصص الأسبوع العاشر من يوم الأحد الموافق 8 مارس وحتى يوم الأربعاء الموافق 11 مارس، للمتخلفين عن استلام الوحدات في المواعيد المحددة.