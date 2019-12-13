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معركة تحرير طرابلس

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المالية السودانية تنفي تخفيض ميزانية الدفاع: ثمن السلام أكبر من الحرب

المالية السودانية تنفي تخفيض ميزانية الدفاع: ثمن السلام أكبر من الحرب

الروبوت صوفيا لـ"dmc": "مصر أم الدنيا.. وبدأت في تعلم تاريخها"

الروبوت صوفيا لـ"dmc": "مصر أم الدنيا.. وبدأت في تعلم تاريخها"

محافظ أسيوط يفتتح مسجد بأبنوب بعد تجديده بتكلفة 2.5 مليون جنيه

محافظ أسيوط يفتتح مسجد بأبنوب بعد تجديده بتكلفة 2.5 مليون جنيه

دبلوماسية بريطانية: المناخ أولوية بلادنا في 2020

دبلوماسية بريطانية: المناخ أولوية بلادنا في 2020

سياسي ليبي: "المعركة الحاسمة" تطهر طربلس من الإرهاب بسرعة البرق

سياسي ليبي: "المعركة الحاسمة" تطهر طربلس من الإرهاب بسرعة البرق

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