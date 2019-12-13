أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجدول الزمني لتسليم وحدات الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، والتي تبدأ من يوم الأحد الموافق 5 يناير 2020 حتى يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020.
وتستعرض "الوطن" مواعيد تسليم الوحدات على النحو التالي:
الأسبوع الأول
الأحد 5 يناير: عدد 20 شقة بالعمارة رقم 160.
الاثنين 6 يناير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 161.
الأربعاء 8 يناير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 162.
الأسبوع الثاني
الأحد 12 يناير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 163.
الاثنين 13 يناير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 164.
الثلاثاء 14 يناير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 165.
الأربعاء 15 يناير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 166.
الأسبوع الثالث
الأحد 19 يناير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 167.
الاثنين 20 يناير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 168.
الثلاثاء 21 يناير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 169.
الأربعاء 22 يناير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 170.
الأسبوع الرابع
الاثنين 27 يناير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 171.
الثلاثاء 28 يناير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 172.
الأربعاء 29 يناير: عدد 20 شقة بالعمارة رقم 173.
الأسبوع الخامس
الأحد 2 فبراير: عدد 20 شقة بالعمارة رقم 183.
الاثنين 3 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 184.
الثلاثاء 4 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 185.
الأربعاء 5 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 186.
الأسبوع السادس
الأحد 9 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 187.
الاثنين 10 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 188.
الثلاثاء 11 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 189.
الأربعاء 12 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 190.
الأسبوع السابع
الأحد 16 فبراير: عدد 20 شقة بالعمارة رقم 191.
الاثنين 17 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 203.
الثلاثاء 18 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 204.
الأربعاء 19 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 205.
الأسبوع الثامن
الأحد 23 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 208.
الاثنين 24 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 219.
الثلاثاء 25 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 220.
الأربعاء 26 فبراير: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 221.
الأسبوع التاسع
الأحد 1 مارس: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 222.
الاثنين 2 مارس: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 223.
الثلاثاء 3 مارس: عدد 24 شقة بالعمارة رقم 224.
ويخصص الأسبوع العاشر من يوم الأحد الموافق 8 مارس وحتى يوم الأربعاء الموافق 11 مارس، للمتخلفين عن استلام الوحدات في المواعيد المحددة.