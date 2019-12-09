أعلن الشيخ بندر العامرى، رئيس الجانب السعودى فى مجلس الأعمال المصرى - السعودى، عزمه ضخ استثمارات بقيمة ١٥ مليار جنيه فى مدينة العلمين الجديدة، وقال «العامرى»، خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، له ولعدد من المسئولين والمستثمرين: «جئت مستثمراً إلى مصر بعدما أنهيت استثمارات فى دول أخرى لوجود بيئة استثمارية جيدة هنا»، وأكد أن شركته تستعد حالياً لاستثمار نحو 15 مليار جنيه فى مدينة العلمين الجديدة، مشيداً بالتعاون المثمر مع وزير الإسكان الذى لديه رؤية واضحة لتشجيع الاستثمار والتنمية، وأوضح أن توجّه السعوديين وحكومتهم ومستثمريهم حالياً هو زيادة الاستثمارات فى مصر الشقيقة، ويبقى حل بعض المشكلات لبعض المستثمرين السعوديين، ونحن قادرون على مضاعفة استثماراتنا الموجودة فى مصر، مع إزالة بعض المعوقات.

الشيخ بندر العامرى: مصر تتمتع ببنية جيدة

وتابع «العامرى» قائلاً إنه طلب من الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ فترة توفير بيئة استثمارية جاذبة وقوانين تحسن مناخ الاستثمار والالتزام بالاتفاقيات والعقود بين الدولة والمستثمر، واستجاب لها الرئيس بالفعل.

ونقل السفير أسامة نقلى، سفير السعودية، تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولى العهد لرئيس الوزراء، وقال: «الأهم من الاستثمارات الحكومية المتبادلة بين البلدين، هو استثمارات القطاع الخاص، ولذا هناك توجّه من المستثمرين السعوديين لزيادة استثماراتهم فى مصر بهذه المرحلة».

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وأكد رئيس الوزراء عمق العلاقات الطيبة التى تربط البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن مصر ترحب بالاستثمارات السعودية، والحكومة تعمل على تذليل العقبات أمام جميع المستثمرين وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثماراتهم، وأوضح أنه سيتم التنسيق مع السفير السعودى بالقاهرة لدراسة أى مشكلة للمستثمرين السعوديين، وسيتابع حلها مع الوزراء المعنيين، وبحضور المستثمرين أنفسهم.

والتقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، اليوم، وفد مجلس الأعمال المصرى - السعودى، وأبدى الوفد رغبته فى الاستثمار مع الصندوق السيادى المصرى. وأشار أعضاء المجلس إلى أن ما يحدث فى مصر حالياً هو طفرة تنموية كبيرة، وأن مصر والسعودية تشهدان حراكاً غير مسبوق.