أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، تعليماته لرئيس حي غرب مدينة شبين الكوم برفع تجمعات القمامة، ووضع صناديق بأماكن بؤر التجمعات بمنطقة كوبري السمك، ورفع كفاءة النفق وتسليك شبكة الصرف، ورصف طريق شارع المحطة، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمدينة شبين الكوم للوقوف على الحالة العامة للمدينة، والتأكد من رفع كافة تجمعات مياه الأمطار بشوارع المدينة، رافقة خلالها فرق من التفتيش والمتابعة بالديوان العام .

ووجه المحافظ مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بإعداد حصر بسيارات رفع القمامة المتهالكة بمختلف مراكز المحافظة لإجراء الصيانة اللازمة لها بغرض دعم منظومة النظافة، وذلك بالتعاون الكامل مع أحد رجال الأعمال تفعيلاً لدور المشاركة المجتمعية وتدعيما لهذه المنظومة .

وخلال تفقده مول المنوفية التجاري، وجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لسرعة إمكانية تشغيل المول وتذليل كافة العقبات التى تعوق عملية التشغيل حفاظاً على المال العام، مشيراً إلى أن المول يعد من المشاريع التنموية على أرض المحافظة نظراً لأهميته وباعتباره متنفساً لأهالي المحافظة .

كما وجه المحافظ بدراسة إسناد أعمال الجراج التابع للمحافظة والذى يقع خلف المول لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتعظيم سبل الاستفادة منه بما يعود بالنفع العام على المحافظة .