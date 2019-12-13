علق صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، على مقطع الفيديو لأم تضرب ابنها بوحشية، قائلا: "الطفل مش عاوز أبوه، ومتمسك بالبقاء مع والدته".

وقال إنه جرى رصد بلاغ أمس، وتواصل خط النجدة مع النيابة العامة، وباشرت نيابة الجيزة الكلية اختصاصاتها، وجرى التوجه إلى منزل السيدة بمنطقة الطالبية في الجيزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر": "عندما توجهت الجهات المختصة إلى منزل الأم، وجدوا الولد ومعه أخت غير شقيقة، ولم تكن الأم موجودة، وعندما جاءت إلى المنزل قُبض عليها".

أضاف: "الأم بررت الواقعة بأنها زوجة ثانية، وبينها وبين زوجها خلافات، وتقيم في السويس ولديها 4 أطفال، ولا ينفق زوجها عليها ولا يريد دفع أموال النفقة، وبالتالي فإنها تضغط عليه بالولد، ولذلك أجبرت الولد على تصوير الفيديو لإجبار والده على الإنفاق عليه، وليعلم الأب أن نجله لا يريد العيش معه".

وشدد "عثمان" على رفض الفيديو، معتبرًا أنه مسيء للطفل وينتهك حقوقه: "تقارير الواقعة أمام النيابة العامة، كما نُجري دراسة على الأب والأم، وسنقدم تقريرًا للنيابة يحتوي على توصية غرضها مصلحة الطفل".

وتابع: "نأسف جدًا للفيديو، الطفل معنا في النيابة، وهو متمسك بالأم جدًا، والأب متواجد معنا، وأبناؤه أخوة الطفل، الولد طلب يروح للأم".