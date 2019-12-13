مرتبات تصل لـ12 ألف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

أعلنت الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر، النشرة الأسبوعية لتوظيف المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل وفوق متوسط، في مجال "المطاعم، السياحة، المبيعات، والتسويق"، برواتب تبدأ من 1800 جنيه حتى 12 ألف جنيه.

أولًا: مجال المبيعات والتسويق

المحافظات المتاح بها وظائف: جميع المحافظات.

- شركة أمان للخدمات المالية تطلب للتعيين مسؤول تسويق داخل الفروع (تمثيل شركة أمان في مختلف الفروع - التواصل مع العملاء وإتمام العمليات الشرائية - زيادة نسب البيع وتحقيق أهداف البيع)، وذلك للعمل بفروع القاهرة والجيزة بالشروط الآتية:

مؤهل عالِ خريجين.

ذكور فقط.

خبرة من سنة إلى 3 سنوات.

أقصى حد للسن 30 عامًا.

المرتب: 4000 جنيه.

9 ساعات عمل.

يومين إجازة متغيرين.

تأمينات طبية واجتماعية.

- لاند مارك (توكيل ماكس وسنتربوينت) تطلب مبيعات داخل الفرع للعمل بكايرو فيستيفال التجمع الخامس بالقاهرة بالشروط الآتية:

المؤهل: عالِ خريجين.

أقصى حد للسن 28 عامًا.

خبرة سنة على الأقل.

ذكور فقط.

المرتبات 2500 جنيه + عمولة.

تأمين طبي واجتماعي.

بدل مواصلات.

9 ساعات عمل.

الموعد النهائي للتقديم: مفتوح.

- شركة أغذية تطلب وظائف مندوب مبيعات سائق رخصة خاصة أو مهنية (مندوب مبيعات مسؤول عن بيع وتوزيع منتجات الشركة على العملاء) للعمل بمحافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية بالشروط الآتية:

المؤهل: متوسط / فوق متوسط / مؤهل عالِ.

أقصى حد للسن 40 عامًا

خبرة من سنة إلى 5 سنوات.

ذكور فقط

المرتبات: أساسى 2000 جنيه + عمولة 3000 جنيه + حافز يومي كل يوم 75 جنيها.

تأمين طبي واجتماعي.

9 ساعات عمل.

ثانيًا: وظائف للمؤهلات العليا

المحافظات المتاح بها وظائف: القاهرة الكبرى، المحلة، الإسكندرية.

- شركة استصلاح أراضي، تطلب الشركة وظائف محاسب عام للعمل بفيصل بالشروط الآتية:

المؤهل: عالِ خريجين تجارة قسم محاسبة.

خبرة من سنة.

السن 30 عامًا بحد أقصى.

ذكور وإناث.

المرتبات 3000 جنيه.

تأمين طبي واجتماعي.

مواعيد العمل من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 6 مساءً.

الإجازة: يومين أسبوعيًا مثبتين الجمعة والسبت.

الموعد النهائي للتقديم: مفتوح.

وللتقدم يمكنك إرسال السيرة الذاتية على: masrcv@outlook.com

المسمى الوظيفي: (محاسب عام + 216).

- يونيبورد لصناعة الورق Uniboard) paper& mill industry) تطلب الوظائف الآتية للعمل بمدينة السادات في المنوفية بالشروط التالية:

1- مهندس أول كهرباء مسؤول عن قسم الكهرباء تحت رئيس القسم:

المؤهل: عالِ هندسة قسم كهرباء.

ذكور فقط.

خبرة من 10 سنوات في نفس المجال.

إجادة اللغة الإنجليزية.

مرتب ثابت 10 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه + إضافي + حافز + وجبة كل يوم.

9 ساعات عمل.

تأمينات.

ويمكنك إرسال السيرة الذاتية على Masrcv@outlook.com

المسمى الوظيفي: (مهندس كهرباء + 228)

2- DCS operator) stock prep) يعمل على تشغيل الماكينة بالشروط الآتية:

المؤهل: بكالوريوس علوم (كيمياء).

ذكور فقط.

خبرة من سنتين في نفس المجال.

إجادة اللغة الإنجليزية.

أقصى حد للسن 35 عاما.

مرتب ثابت 3500 جنيه إلى 4000 جنيه + إضافي + حافز + وجبة كل يوم.

9 ساعات عمل.

تأمينات.

يمكنك إرسال السيرة الذاتية على Masrcv@outlook.com

المسمى الوظيفي: (DCS operator + 228)

3- DCS operator) Boared machine ) يعمل على تشغيل الماكينة بالشروط الآتية:

المؤهل: بكالوريوس علوم (كيمياء).

ذكور فقط.

خبرة سنتين في نفس المجال.

إجادة اللغة الإنجليزية.

أقصى حد للسن 35 عامًا.

مرتب ثابت 3500 جنيه إلى 4000 جنيه + إضافي + حافز + وجبة كل يوم.

9 ساعات عمل.

تأمينات.

يمكنك إرسال السيرة الذاتية على Masrcv@outlook.com

المسمى الوظيفي: (DCS operator + 228)

ثالثًا: وظائف للمؤهلات المتوسطة ودون مؤهل

شركة خير بلدنا المتخصصة بمجال الهايبر ماركت والأغذية، تطلب الوظائف الآتية:

مدير فرع - مدير ليلي - مدير جروسري - مدير فريشات - مشرف جروسري ونون فوود - مشرف استلامات – لوجستيك - مراقب مخزون - مشرف موارد بشرية- محاسب - مشرف بقال - بقال - مساعد بقالة - مشرف كاشير- كاشير - خلف كاشير - مشرف جزارة - جزار بلدي - مشرف مجمدات – مجمدات مشرف أسماك – سماك - أمين مخزن - عامل مخزن خضار وفاكهة - مراقب كاميرات - - fmc – جروسري - منسق منزلية - مشرف منزلية - موظف خدمة عملاء - مشرف خدمة عملاء – ديليفري.

ويمكنك أن تذهب يوميًا عدا الجمعة من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 5 مساءً، بمقر الفرع بميدان المحكمة التجمع الخامس أمام بي تك مباشرة الدور الأرضي.

- شركة ملابس تطلب الوظائف الآتية للعمل بساحل روض الفرج بشبرا في القاهرة:

1- إداري (مؤهل عالِ – ذكور).

2- عامل عتال (شيال).

3- عامل سنجر (خبرة).

4- عامل أوفر(خبرة).

5- عامل أورليه (خبرة).

6- عامل عراوي (خبرة).

7- مكوجى (خبرة).

الشروط المشتركة:

المؤهل: عالِ – متوسط – إعدادي – بدون مؤهل.

السن من 18 حتى 35 عامًا.

ذكور وإناث.

المرتبات تبدأ من 2000 جنيه وتزيد حسب الخبرة + الحوافز.

تأمينات طبية واجتماعية.

9 ساعات عمل.

رابعًا: وظائف بمجال المطاعم

شركه مطاعم كبري تطلب وظائف مضيف مطعم (ويتر) للعمل بالتجمع الخامس في القاهرة بالشروط الآتية:

مؤهل متوسط فما فوق.

ذكور فقط.

حد أقصى للسن 28 عامًا.

المرتب 2200 جنيه.

9 ساعات عمل.

إجازة يوم كل أسبوع + 10 أيام إجازة كل 35 يوم عمل.

مواصلات ووجبه وأوفر تايم.

- سيلنترو كافية تطلب عضو فريق عبارة عن (ويتر – بارستا) للعمل بالقاهرة الكبرى بالشروط الآتية:

المؤهل: عالِ – متوسط – فوق متوسط.

السن من 18 حتى 30 عاما.

ذكور.

مرتب ثابت + حوافز + تبس.

تأمينات طبية واجتماعية.

تدريب وتعيين من اليوم الأول للعمل.

صرف زي مجانا.

وللتقدم لأي من الوظائف السابقة والاطلاع على المزيد من الوظائف الأخرى وفرص العمل الشاغرة يمكنك الاطلاع على الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل" على "فيس بوك".