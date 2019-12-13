كشف مصدر مسئول بوزارة الاتصالات عن قرب الانتهاء من ربط 33 ألف مبنى حكومى فى 27 محافظة بشبكات الألياف الضوئية، ضمن تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمى، منعاً لحدوث أى انقطاعات أو تعطيل فى الخدمات الحكومية التى يتم تقديمها للمواطنين.

مصدر: التكلفة الاستثمارية تقدر بـ8 مليارات جنيه لتقديم 170 خدمة حكومية

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشروع تم البدء فيه قبل نحو عامين تقريباً، وأن التكلفة الاستثمارية لتنفيذه تُقدر بنحو 8 مليارات جنيه، موضحاً أنه من ضمن المشروع الانتهاء من تقديم 170 خدمة حكومية فى محافظة بورسعيد وسيتم تعميم الخدمات على مستوى الجمهورية خلال عام 2020، بهدف بناء مجتمع رقمى متكامل، مؤكداً أن بناء المجتمع الرقمى سيتم تحقيقه بانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتحول من منظومة تبادل الأوراق والمستندات والتوقيعات والتأشيرات إلى الانتقال إلى الخدمات الرقمية الحديثة.

وأشار المصدر إلى أنه ضمن تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى، تحديث البنية التحتية المعلوماتية وتحسينها بالإضافة إلى وضع إطار تشريعى قوى يتيح حوكمة التجارة الإلكترونية وتأمين البيانات والحفاظ على حقوق البائع والمشترى بجانب مواجهة الجرائم المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أنه تم إصدار بعض التشريعات ومن المستهدف استكمالها خلال المرحلة المقبلة.

وتابع المصدر أن الوزارة تُسهم بجهد كبير فى تحقيق حلم بناء مصر الرقمية الذى يقوم على محورين، الأول «رقمنة الحكومة» والتحول الكامل لميكنة جميع الخدمات للمواطنين، وثانياً بناء الإنسان المصرى عن طريق تدريب الشباب وتأهليهم لمواكبة التطور التكنولوجى بما يُسهم فى زيادة تنافسيته فى السوق المحلية والدولية.