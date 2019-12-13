بتأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مزاد لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية، وذلك يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر الجاري، وتستعرض "الوطن" تفاصيل المزاد العلني لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية:

سيارات جهات حكومية

تضم بيك اب، وميني باص، وصالون، وموتوسيكلات، وأتوبيس، وإسعاف، ونقل ماركات "شيفرولية، ايسوزو، بيجو، دايو، جاوا،Cz، Mz، ميتسوبيشي، جاك، نصر، تويوتا، مرسيدس، فورد، فيات، نيسان، أوبل، مازدا، GMC".

بضائع جهات حكومية

تضم "ماكينة توليد كهرباء، أجهزة كمبيوتر، ماكينة تصوير مستندات، بطاريات، ألمونيوم، تونر، قطع غيار سيارات، أحبار، خشب، كاوتش، حديد وصاج خردة، كراسي، ثلاجة، عامود إنارة، قماش كهنة، طفاية حريق، تكييفات، مراوح، لاب توب، أجهزة ومستلزمات طبية، هواتف محمولة".

وتقام جلسه المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي.

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع من دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرطا من شروط دخول المزاد، وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعه المزاد، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها، ويسدد 30% فور رسو المزاد، وباقي الثمن خلال 15 يوما، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.