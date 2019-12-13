قالت كوانا أديبيسى، المطربة الأمريكية، المشاركة فى مسرح شباب العالم، التى قدمت فقرة غنائية فى اليوم الأول من المنتدى أمس، إنها معجبة بفكرة منتدى شباب العالم، خاصة أنه نجح فى جذب شباب من مختلف الجنسيات، مشيدة بالمشاركه الواسعة للمرأة فى المنتدى، وأكدت على دور الفن فى ربط الشعوب ودعم السلم والثقافة بالمجتمعات.

ما انطباعك عن منتدى شباب العالم منذ وصولك إلى شرم الشيخ؟

- كل شىء جيد ومثير هنا، شرم الشيخ مدينة مميزة وجميلة ورائعة، والمنتدى فكرته جيدة، وأنا سعيدة لوجودى فى هذا الحدث، خاصة أنه يجمع الشباب والفتيات من مختلف بلدان العالم.

مشاركة المرأة مميزة فى المنتدى.. ما رأيك فى ذلك؟

- بالفعل رأيت الكثير من الفتيات والسيدات منذ وصولى، من الواضح أن مشاركة المرأة جيدة، وهذا أمر طيب، سعيدة بهذا الحضور النسائى الواسع، وأعتقد أنه نقطة قوة فى المنتدى.

كوانا أديبيسى: الفن وسيلة للسلام.. وأعرف الأهرامات وأبوالهول

دور الفن فى السلام بين الشعوب واحد من محاور المنتدى.. فى رأيك كيف يلعب الفن هذا الدور؟

- الفن، بالطبع، يلعب دوراً فى تحقيق السلام والتعايش بين الشعوب والتقريب بين الثقافات، وهذا دور مهم جداً خاصة فى هذا التوقيت الذى نسمع فيه عن نزاعات وحروب، وبالتالى دور الفن مهم على هذا المستوى، وهذا ما يزيد من أهمية مسرح شباب العالم الذى يحاول أن يحقق هذا الدور من خلال الفن.

هل هناك بعض المغنين المصريين الذين تسمعين لهم؟

- فى الحقيقة لا، لم أسمع لمغنين مصريين وعرب، ولكن بالتأكيد سأكون سعيدة بذلك.

ماذا تعرفين عن مصر قبل مجيئك إلى شرم الشيخ؟

- أعرف أنها بلد جميل، له حضارة عظيمة، سمعت بالتأكيد عن الأهرامات باعتبارها من أعظم الآثار فى العالم، وأبوالهول كذلك. الحضارة المصرية معروفة فى العالم كله لأنها تمتد منذ آلاف السنين، وما تقوم به مصر اليوم من استضافة هذا المنتدى يؤكد أنها بلد ثقافى وذو حضارة عظيمة.

قمت بالاستعداد جيداً بعد دعوتى للمشاركة فى مسرح شباب العالم وفكرة المنتدى جيدة جداً

كيف استعددتِ للمشاركة ببعض من أغنياتك فى مسرح شباب العالم؟

- قمت باستعدادات على مدار الأيام الماضية منذ دعوتى للمشاركة فى المسرح، وأتمنى أن الموسيقى التى أقدمها تلقى إعجاب الشباب والفتيات الذين يحضرون فى المنتدى.

متى بدأتِ الاهتمام بالموسيقى؟

- منذ طفولتى وأنا أحب الموسيقى، وأرى أنها المجال المناسب لشخصيتى وأفكارى وأسلوبى، الموسيقى بالنسبة لى حالة عشق أو حب، ولا أتصور أننى أستطيع أن أقوم بأى عمل آخر غير الموسيقى.

ما رأيك فى مدينة شرم الشيخ؟

- مدينة جيدة وجميلة ورائعة كما ذكرت، وأنا سعيدة بالحضور إلى هنا، ومتطلعة لأرى أماكن كثيرة أخرى فى مصر، وأعتقد أنها لن تكون المرة الأخيرة وسأحضر مجدداً إلى مصر، وأيضاً الناس هنا رائعون وجيدون وودودون جداً.

ما الرسالة التى يمكن أن توجهيها إلى الشباب من شرم الشيخ؟

- أقول للشباب افعلوا ما عليكم فعله. افعلوا الأشياء التى تحبونها ولا تكفوا عن سعيكم لتحقيق أحلامكم ولا تيأسوا أبداً. أقول لكل شاب إنك ستستطيع تحقيق حلمك بالعمل والأمل والتفاؤل.