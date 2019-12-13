شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفقة قرينته السيدة انتصار السيسي، انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، في مدينة شرم الشيخ.

وبدأت عرض مسرحية "المحاكمة" على مسرح المنتدى، وهي مستوحاة من القصة القصيرة "محاكمة سانتا كلوز"، صياغة وإخراج المخرج خالد جلال.

ويشهد المسرح العروض الإبداعية التى يقدمها شباب من مختلف جنسيات العالم، ويهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية لشباب العالم ومناقشة قضاياهم وعرضها.

وينطلق غدا منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ.