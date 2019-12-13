قال الفنان زكي فطين عبدالوهاب، إنه شفي تمامًا من مرض السرطان، موضحًا أنه عندما علم بإصابته به ابتسم: "أتمتع بقدر كبير من التماسك في الشدائد، ولم يكن لديّ أي مشكلة، محستش بخضة، وهو ما ساعدني في التغلب على المرض".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر"، أن شقيقه أشرف أباظة والفنانة نادية لطفي دعماه طوال رحلته العلاجية مع المرض، معتبرًا أن العامل النفسي أمر هام للغاية في التغلب على مرض السرطان.

وأردف، أنه مر بأزمة مالية كبيرة بسبب تكلفة رحلته العلاجية مع مرض السرطان: "بعت العربية وده بيحصل مع أي حد، ومن غير النقابة مكنتش هقدر أتعالج خالص".

وقال "فطين"، إنه سيشارك مع الفنان أحمد السقا في فيلمه الجديد "العنكبوت"، حيث سيجسد دور صيدلي متخصص يدير معمل للإتجار في الكوكايين: "مش عارف ليه طالع دايمًا شرير، مع إني مش كده في الطبيعي، وأتمنى ألعب كوميدي لكن عمري ما جالي".