بكى الإعلامي عمرو أديب، على الهواء، حزنًا على وفاة شريف السقا، مخرج برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، أمس الخميس، إثر تعرضه لحادث أليم.

وأهدت أسرة البرنامج، حلقة اليوم، إلى روح الفقيد، وذلك من خلال وضع صورة للفقيد في إطار أسود، كُتب فيها تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته، وموسيقى تصويرية حزينة، ما جعل أديب يستهل حلقة اليوم ببكاء متقطع، نعى فيه "السقا".

وقال أديب: "كنت متفق معاهم نحط الصورة دي في أول البرنامج، بس مكنتش متخيل إنها هتعمل فيّ كده، يبقى التأثير كده، ودايمًا يعلمونا إن مفيش مذيع يعيط على الهواء".

وأضاف، أنه في التاسعة من مساء أمس، أخبره أحد زملاء العمل الذين تعرف إليهم عندما كان مذيعًا في قناة أوربت بوفاة شريف السقا، متابعًا: "علمت بعدها من معارف آخرين أنه توفي في حادثة سيارة على طريق النصر".

وتابع أن الاختفاء المفاجئ لا يمكن لأي شخص في العالم التعود عليه، بالرغم من حدوثه في مرات عديدة: "كل الموت محزن، لكن في ناس بتتعب مدة ويكون فيه تمهيد، لكن الموت الفجأة بيبقى غريب، والواحد ميعرفش يعمل فيه حاجة".