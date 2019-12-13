استنكر الإعلامي عمرو أديب، زيادة حالات الوفيات بسبب حوادث السيارات، وذلك خلال نعيه للمخرج شريف السقا، الذي وافته المنية، أمس الخميس.

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "مفيش حد في مصر ميعرفش حد اتخرشم أو مات في حادثة عربية، الدم على الأسفلت في مصر مرعب، الأخطاء البشرية اللي بيقوم بيها الناس، والأعمار بيد الله، لكن ربنا مقلش كده إننا منخدش بالنا من بعض ونرمي بإيدينا في التهلكة، والناس متخدش بالها لما تيجي تركن".

وتابع: "عندما خرجت من القسم وشاهدت سيارة شريف كانت بودرة، ولا يمكن تخيل منظرها، وأرجو أن تكون وفاة شريف عظة للسائقين، ومأمور القسم أخبرني أنه يتعامل مع 8 حالات مماثلة يوميًا، وللأسف السيارة سلاح، وياريت ناخد بالنا ونشوف من الحوادث، في مصر الحادثة بموتة وفورة وضياع، غير برة بيبقى فيها إصابة والحادثة هنا نهائية".

وأردف: "لو كلنا ناخد بالنا من بعض، ونشوف الطرق اللي ماشيين فيها ونقلل سرعتنا واحنا ماشيين، والناس لو تبطل تبص في الموبايلات وهم سايقين لأنهم ممكن يقتلوا ناس، ساعة القدر يعمى البصر وهي ثانية بين وجودك في الحياة وعدم وجودك، الله يرحمه ويصبر كل أصحابه وأهله".

واعتذر أديب، لفريق عمل البرنامج، بسبب حلقة اليوم: "آسف إني جيبتكم الحلقة دي، بس معلش، لازم كنا نيجي ونعمل شغلنا وكل حاجة إن شاء الله تبقى كويسة ونقدر نكمل سوا عائلة مع بعض".

ونعى أديب المخرج الراحل، قائلًا: "ناس كتير النهاردة الصبح قالوا لي منشتغلش، لكن شريف عمره ما غاب أو تعب او مرض، وعمري ما دخلت قالوا لي إنه مش موجود، وكان نموذج لحب واحترام الشغل والثقة وكان بيعمل شغله على أكمل وجه، اقرأوا له الفاتحة وادعوا له بالرحمة، وكان أمير وطيب وتقي ومزكي وكل شيء".

وأهدت أسرة البرنامج، حلقة اليوم، إلى روح الفقيد، وذلك من خلال وضع صورة للفقيد في إطار أسود، كُتب فيها تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته، وموسيقى تصويرية حزينة، ما جعل أديب يستهل حلقة اليوم ببكاء متقطع، نعى فيه "السقا".