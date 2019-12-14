تسجيل الدخول
منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

أحدث الأخبار

"محمد" عمل فرح بعد 3 سنين جواز.. وابنه أول المعازيم

"محمد" عمل فرح بعد 3 سنين جواز.. وابنه أول المعازيم

فيديو.. نجوم الفن يعزون سلوى محمد علي في وفاة زوجها المخرج محسن حلمي

بعد منشور "منتصر": بيانو بليغ حمدي يعود للأوبرا بعد 100 سنة

بعد منشور "منتصر": بيانو بليغ حمدي يعود للأوبرا بعد 100 سنة

محافظ البحر الأحمر يستعرض أمام وفد برلماني مشروعات الطرق بالإقليم

محافظ البحر الأحمر يستعرض أمام وفد برلماني مشروعات الطرق بالإقليم

مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: أردوغان بهلوان.. وتصريحاته للاستهلاك

مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: أردوغان بهلوان.. وتصريحاته للاستهلاك

"صحتنا في أكلتنا".. مبادرة لتوفير وجبات آمنة لطلاب سوهاج

"صحتنا في أكلتنا".. مبادرة لتوفير وجبات آمنة لطلاب سوهاج

اختيارات الوطن

أهالي مرضى السرطان يحكون لأطفالهم "قصة زين": "بطل وحارب بكل قوة"

أهالي مرضى السرطان يحكون لأطفالهم "قصة زين": "بطل وحارب بكل قوة"

توقف سقوط الأمطار.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

توقف سقوط الأمطار.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

الشاب الهارب من الموت: تعرضت للاختطاف عندما كنت في الخامسة.. ورسالتي للشباب "ابتسموا"

الشاب الهارب من الموت: تعرضت للاختطاف عندما كنت في الخامسة.. ورسالتي للشباب "ابتسموا"

تجنب تصوير البرق والركنة في الجراج.. 14 نصيحة لمواجهة الطقس السيئ

تجنب تصوير البرق والركنة في الجراج.. 14 نصيحة لمواجهة الطقس السيئ

سيلفي وطلب زواج.. طوابير من معجبي "الروبوت" صوفيا بمنتدى الشباب

سيلفي وطلب زواج.. طوابير من معجبي "الروبوت" صوفيا بمنتدى الشباب

في أسوان وشباب العالم.. السيسي مهتم بسلام منطقة "الساحل والصحراء"

في أسوان وشباب العالم.. السيسي مهتم بسلام منطقة "الساحل والصحراء"

الأكثر قراءة

عاجل