كشفت الفنانة لبلبة، عن انعكاس شخصية "الميتة"، التي جسدتها في مسلسل "الشارع اللي ورانا"، علي حياتها العادية، أثناء مرحلة التصوير.

وقالت لبلبة، لـ"الوطن"، إنها كانت تحلم بكل أموات عائلتها بشكل يومي أثناء تصوير مسلسلها، مضيفة، ذات مرة كنت متجهة إلى حمام غرفتي بالمنزل، وفجأة لمحت نفسي في المرآة أسير بنفس طريقة سير "الميتة"، التي كنت أسير بها ضمن أحداث المسلسل، حيث ظللت على هذه الحال، طيلة فترة التصوير التي استغرقت 6 أشهر.

ويشارك في بطولة "الشارع اللي ورانا"، درة، فاروق الفيشاوي، أحمد حاتم، نسرين أمين، نهي عابدين وكوكبة من النجوم.