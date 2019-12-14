علق جون منتوث الطالب الجنوب سوداني، والمعروف إعلاميًا بـ"ضحية التنمر"، على جلوسه بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، خلال حفل مسرح شباب العالم ضمن الفعاليات الافتتاحية لمنتدى شباب العالم.

وقال جون خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، "مكنتش مصدق نفسي فعلا إني هبقى جنب الرئيس"، مضيفًا أنه جرى دعوته لحضور منتدى شباب العالم، ولكنه لم يتوقع الجلوس بجوار رئيس الجمهورية.

وأثنى جون، على المسرحية التي جرى عرضها، مبديًا سعادته بزيارة شرم الشيخ لأول مرة مضيفًا: "أنا نسيت اللي فات كله، بعد ما جيت هنا، والجو هنا حلو، وأول ما جيت لقيت الناس بتصورني، وبتقولي أنت بقيت مشهور ونجم النجوم".

وأوضح جون، أنه يبلغ من العمر 16 عامًا، ويدرس في مدرسة مصرية متابعًا: "مصر دي بلدي ومقدرش أخرج براها، أنا مولود هنا، ونسيت كل اللي حصل واللي فات مات وبقى فيه فرح".

ووجه جون الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعوته على حضور المنتدى، متمنيًا له موفور الصحة وطول العمر، والخير لمصر والسودان، معتبرهما دولة واحدة.