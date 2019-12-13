في لافتة إنسانية، جاور جون منتوث الطالب الجنوب سوداني الذي تعرض للتنمر ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، خلال انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.

وكانت إدارة منتدى شباب العالم، وجهت دعوة رسمية للشاب السودانى "جون"، الذي تعرض لواقعة تنمر على يد عدد من الشباب، لحضور جلسات المنتدى.

وبدأت عرض مسرحية "المحاكمة" على مسرح المنتدى، وهي مستوحاة من القصة القصيرة "محاكمة سانتا كلوز"، صياغة وإخراج المخرج خالد جلال.

ويشهد المسرح العروض الإبداعية التى يقدمها شباب من مختلف جنسيات العالم، ويهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية لشباب العالم ومناقشة قضاياهم وعرضها.

وينطلق غدا منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ.