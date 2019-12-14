يقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرضا لمنتجات أصحاب المشروعات التراثية واليدوية طوال فترة المؤتمر من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وذلك على هامش فاعليات منتدى شباب العالم الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ.

وقالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن إقامة المعرض تأتي في إطار الاهتمام بالصناعات التراثية واليدوية لما لهذه المشروعات من أهمية ثقافية واقتصادية تتمثل في الحفاظ على الهوية المصرية وتراثها الفني العريق، إضافة إلى أنها من أكثر المنتجات المصرية طلبًا في الأسواق العربية والأجنبية.

وأشارت إلى أن الجهاز يسهم من خلال تمويله لتلك النوعية من المشروعات على تطويرها ودعمها ماليًا وفنيًا وتسويقيًا حتى يجرى ترويجها بالشكل المناسب في مختلف بلاد العالم، إلى جانب أهميتها الاقتصادية في توفير فرص عمل للشباب والفتيات في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت أنَّ الهدف من إقامة هذا المعرض ليس فقط الترويج الثقافي والتجاري لهذه المنتجات المصرية العريقة بل نقدم من خلاله صورة واقعية لنجاح شباب المشروعات الصغيرة في اقتحام مجالات العمل الحر والتشغيل الذاتي ليكونوا حافزا للشباب المشارك في المؤتمر ويشجعوهم على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة في مختلف المجالات وأيضا تعريف المشاركين في المؤتمر بأنشطة الجهاز المختلفة التي تشمل تقديم الدعم الفني والتمويلي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويهتم المعرض بإبراز المنتجات التي تعبر عن التراث المصري عامة ومنتجات سيناء بصفة خاصة، ويضم العديد من المنتجات التراثية والفنية ومنها (سجاد وكليم يدوي – مفروشات – مشغولات نحاسية وفوانيس – جلود - مشغولات زجاجية – إكسسوار حريمي وفضة – حجازة – خزف ومنتجات سيناء).