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إرهابيون يعدمون 4 رهائن نيجيريين بينهم عاملون في المجال الإنساني

إرهابيون يعدمون 4 رهائن نيجيريين بينهم عاملون في المجال الإنساني

كانت بتعدي المزلقان.. مصرع سيدة دهسا تحت عجلات قطار بأسيوط

كانت بتعدي المزلقان.. مصرع سيدة دهسا تحت عجلات قطار بأسيوط

حبس عاطلين بتهمة قتل شاب سعودي داخل شقة بالنزهة لسرقته

حبس عاطلين بتهمة قتل شاب سعودي داخل شقة بالنزهة لسرقته

قوات الجيش العراقي تتصدى لهجوم داعشي جنوب الموصل

قوات الجيش العراقي تتصدى لهجوم داعشي جنوب الموصل

مصرع مريضة نفسية بدار للمسنين في بني سويف.. وعمها: انتحرت

مصرع مريضة نفسية بدار للمسنين في بني سويف.. وعمها: انتحرت

القوى العاملة بالبرلمان: إعلان قانون العمل الجديد قريبا

القوى العاملة بالبرلمان: إعلان قانون العمل الجديد قريبا

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3 درجات انخفاض عن المعدل الطبيعي.. مصر تعيش "خريف بارد" حتى الثلاثاء

3 درجات انخفاض عن المعدل الطبيعي.. مصر تعيش "خريف بارد" حتى الثلاثاء

تعليم أبناء دور الأيتام.. الهروب من "وصمة الملاجئ"

تعليم أبناء دور الأيتام.. الهروب من "وصمة الملاجئ"

رعدية تصل للسيول.. أماكن سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

رعدية تصل للسيول.. أماكن سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

مجسم رأس في الواجهة.. متحف الحضارات السبع يزين قاعة مؤتمرات شرم الشيخ

مجسم رأس في الواجهة.. متحف الحضارات السبع يزين قاعة مؤتمرات شرم الشيخ

لبلبة: تقمصت دور "ميتة" 6 أشهر بسبب "الشارع اللي ورانا"

لبلبة: تقمصت دور "ميتة" 6 أشهر بسبب "الشارع اللي ورانا"

من دور الأيتام لـ"الهندسة والحقوق والتجارة": "إحنا مش عديمي الرباية"

من دور الأيتام لـ"الهندسة والحقوق والتجارة": "إحنا مش عديمي الرباية"

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