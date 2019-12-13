ظهرت السيدة أم كلثوم، كوكب الشرق، على مسرح شباب العالم، بواسطة خاصية الـ"الهولوجرام"، لتشدو بأغنية "أنت عمري" في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة مئات الشباب من مختلف جنسيات العالم، في شرم الشيخ.

وتفاعل الجمهور داخل قاعة مسرح شباب العالم، مع أغنية "أنت عمري"، بتصفيق حاد وترديد كلمات الأغنية.

وتوصف الأغنية التي تعتبر واحدة من أشهر أغاني الست بأنها "لقاء السحاب"، حيث تأتي على ألحان الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب، فيما ألف كلماتها الشاعر أحمد شفيق كامل.

وظهرت صورة أم كلثوم المحركة على المسرح، ووراؤها فرقة كاملة من العازفين على جميع الآلات الموسيقية.

وسبق تقديم الأغنية، فيلم تسجيلي عن "كوكب الشرق"، تناول رحلتها والتحديات التي واجهتها والشعبية الواسعة التي استطاعت تحقيقها.

وتشهد مدينة شرم الشيخ بسيناء اليوم، 13 ديسمبر، افتتاح مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام شرم الشيخ.

ويضم مسرح شباب العالم الكثير من العروض الإبداعية التي يقدمها شباب من مختلف جنسيات العالم. ويهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية لشباب العالم ومناقشة قضاياهم وعرضها.

كما يشهد مسرح شباب العالم مجموعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية في ظل مشاركة عدد كبير من الشباب المبدعين. فمن ضمن المشاركين في مسرح شباب العالم هذا العالم المطربة التونسية، غالية بنعلي، التي ستشارك بحفل غنائي يشهد الكثير من الأغاني الشرقية والغربية.

كما تشارك المطربة اللبنانية ماريتا حلاني، بعرض غنائي للمرة الأولى لها، الأمر الذي أعربت عن امتنانها له.

الجدير بالذكر أن مسرح شباب العالم يُقام للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، ليكون محورًا يجمع بين مختلف الفنون والثقافات وألوان الإبداع ومنصة للموهوبين لاستعراض مواهبهم وإبداعاتهم أمام شباب العالم.