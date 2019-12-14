أعرب المُنتج جمال العدل عن سعادته البالغة، بعودة نجوم الدراما الكبار، في الموسم الدرامي لشهر رمضان المُقبل، ما بين مؤلفين ومخرجين وممثلين.

وكتب "العدل" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "منتهى السعادة بعودة القوة الناعمة متمثلة في الدراما المصرية بكامل قوتها.. ورموزها ممثلين وممثلات وكتاباً ومخرجين، محمد جلال عبدالقوي، ومجدي أبو عميرة وآخرين".

وتابع: "الحمد لله أن العودة بعد تحسن الظروف وضبط مقاييس السوق الدرامية وهي المهمة التي قامت بها الشركة المتحدة في أقصر وقت ممكن وبنجاح كبير".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي، قد تعاقدت مع الكاتب الكبير محمد جلال عبد القوي، على مسلسل جديد بعنوان "زين الحسني"، ليعود من خلاله "عبد القوي" إلى الساحة الفنية بعد غياب 11 عامًا.

وتهدف الشركة المتحدة إلي إعادة كبار صناع الدراما التليفزيونية للساحة، وذلك بعد أن آثروا الابتعاد بسبب حالة التخبط التي شهدتها السوق الفنية على مدار السنوات الأخيرة.