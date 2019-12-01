أكّد المنتج جمال العدل، ضرورة أنَّ يعي الجمهور عدم اقتصار مهنة إنتاج الدراما والسينما على الممثلين فقط، مشددًا على أنَّ هناك مهن أخرى كثيرة إلى جانب التمثيل تعمل على خروج العمل الفني إلى النور.

وقال العدل، خلال حديثه مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON E"، "ضروري الناس تفهم إن المهنة دي مش يسرا وعادل إمام، في نجارين وترزية ومبلطين ومصورين وهما كتير جدا، عندنا كل المهن والسنة اللي فاتت قل عدد المهن، والتغيير ده كان مطلوب ولكن كان قاسي على الناس".

وأضاف العدل: "التلفزيون المصري كان بيعمل 60 مسلسل في رمضان في وقت من الأوقات، دلوقتي مش عارف يعمل سهرة، لأنه خسر ومش قادر يكمل".