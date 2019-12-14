كيا "تيلورايد" تحصل على جائزة Edmunds Top Rated Award

حصلت السيارة Kia Telluride على جائزة Edmunds Top Rated Award لعام 2020، وحصلت على الفوز في فئتها لكسب لقب سيارة SUV ذات التصنيف الأعلى، جاء ذلك وفقاً لما نشره موقع الشركة.

وقال مايكل كول، رئيس كيا موتورزفي أمريكا: "لقد قدمنا ​​كل شيء" خلال كل مرحلة من مراحل تطوير "تيلورايد"، مع التأكد من أن الجودة والاهتمام بالتفاصيل لا يعلى عليهما. "بالنسبة لخبراء إدموندز الموقرين، يعتبروا تيلورايد واحدة من أفضل السيارات على الطريق".

تعد جوائز إدموندز الأعلى تقييماً لعام 2020 لأفضل المركبات على مدار العام بناءً على اختباراتها الشاملة وتصنيفها.

تمثل جائزة إدموندز الأعلى تقييماً "المعيار الذهبي للتميز في مجال السيارات" وتدل على أن السيارة هي واحدة من الأفضل على الإطلاق على الطريق.

وتم تصميم Telluride لمراعاة العائلات في الاعتبار الأول، حيث تم إضافة أنظمة صديقة للأسرة 1 مثل تنبيه الركاب في الخلفية مع وDriver Talk وQuiet Mode.