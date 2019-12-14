علق رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي على الاتفاق الموقع بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا، ووصفه بأنه "اتفاق ليس له تأثير ملموس، لكنه يكشف عن موقف خاطئ تماما"، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقال كونتي، خلال المؤتمر الصحفي بعد اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل: "على سبيل المثال، إنهم يتغاضون عن حقيقة أن الجزر اليونانية تقع وسط الفضاء البحري، إنها عبثية من الناحية الدولية، فاتفاق كهذا ليس له تأثير ملموس، لكنه يكشف عن موقف خاطئ تماما".

وشدد كونتي، على أن "هاتين المذكرتين الموقعتين من قبل حكومة فايز السراج الليبية وتركيا غير مقبولتين بالنسبة لنا، كما أكدنا ذلك مجددا خلال اجتماع المجلس الأوروبي".

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، وفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي مقرها طرابلس ومعترف بها دوليا، مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، "بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي".

ورفضت كل من مصر وقبرص واليونان مذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية بين "حكومة الوفاق الوطني" وتركيا، وأكدت أنها "غير شرعية" كونها تأتي خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات.