تفاصيل الوقت الحاسم في ليبيا بين إعلان ساعة الصفر والاقتراب من طرابلس

أطلق المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، مساء أمس ساعة الصفر، حيث خرج في قناة عبر الشاشات ليحث قواته على التقدم باتجاه قلب طرابلس، في المعركة الحاسمة لانتزاع السيطرة على العاصمة، من سيطرة الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق الإخوانية.

وأعلن حفتر "المعركة الحاسمة" وأمر قواته بالتقدم نحو قلب العاصمة، قائلا: "دقّت ساعة الصفر، ساعة الاقتحام الواسع الكامل الذي ينتظره كل ليبي حر وشريف.. تقدموا الآن، كل إلى هدفه المعلوم".

مسلحون يستسلمون أمام الجيش الليبي

وأعلن الجيش الوطني الليبي، مساء الخميس، أن 11 مسلحا من ميليشيات طرابلس سلموا أنفسهم للوحدات العسكرية في محور صلاح الدين بعد منحهم الأمان.

وذكر الجيش الليبي في بيان: "الشباب المغرر بهم والذين يتبعون لمجموعات الحشد المليشاوي يقومون بتسليم أنفسهم للوحدات العسكرية بالقوات المسلحة، بمحور صلاح الدين بعد أن تواصلوا مع القوات المسلحة وتم منحهم الأمان من قبل وحداتنا"، حسب "سكاي نيوز".

السيطرة على التوغار قرب مطار طرابلس

وأكدت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني الليبي، أن منطقة التوغار الاستراتيجية القريبة من مطار العاصمة طرابلس تحت سيطرة وحدات الجيش.

ولفتت إلى تقدم قوات الجيش الوطني الليبي المسلحة باتجاه الكريمية في العاصمة.

التقدم في المعركة وتدمير طائرات تركية

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، فجر اليوم، إن قوات الجيش تتقدم بثبات نحو قلب العاصمة طرابلس، من جميع المحاور المؤدية لها، في الوقت الذى تتم فيه عمليات نوعية ضد الميليشيات داخل العاصمة طرابلس.

وأكد المسماري، خلال مداخلة هاتفية مع "سكاي نيوز عربية"، أن الجيش الليبي يتعامل مع القوات التركية المتواجدة في ليبيا لمساندة حكومة السراج، مشيرا إلى نجاح الجيش في تدمير عشرات الطائرات التركية "المسيرة"، التي تستخدم ضده.

وشدد أن الجيش الليبي لن يسمح بتطبيق اتفاق فايز السراج وتركيا، التي يرفضها الشعب الليبي والذي سيخرج للتعبير عن رفضه لتلك الاتفاقية عبر مظاهرات ضخمة يوم الجمعة، موضحا أن قوات الجيش دخلت إلى مناطق وأحياء رئيسية في العاصمة طرابلس، فيما دعا المسلحين إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم، قائلا: "نحن نضمن سلامتهم".

وتشهد ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل عندما شنّت قوات حفتر هجوماً ضخماً للاستيلاء على طرابلس مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، لكنّ الوعد الذي قطعه يومها المشير بتحقيق نصر سريع وكرّره في يوليو بتوقّعه تحقيق "انتصار وشيك" لم يترجم حتى الآن بإحراز تقدّم كبير على الأرض.

ومنذ بدء القتال في أبريل، لقي أكثر من ألف شخص مصرعهم ونزح أكثر من 140 ألفا عن ديارهم، حسب للأمم المتحدة.