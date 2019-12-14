تستضيف جمهورية مصر العربية أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الأفريقية فى المدة من 15 إلى 19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة قضايا الدفاع والسلامة والأمن بالقارة الأفريقية.

وترأس الدولة المضيفة الاجتماعات والتي تعقد على ثلاثة مستويات تتشكل من الخبراء ورؤساء الأركان ووزراء الدفاع للخروج بتوصيات وعرضها خلال القمة الأفريقية التالية لاعتمادها من دول الاتحاد الأفريقي لتدخل حيز التنفيذ، وذلك حسبما نشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، على حسابه الرسمي على "فيس بوك".

وتأتي استضافة مصر لتلك الاجتماعات فى ضوء جهود القيادة السياسية لدعم جهود الأمن والاستقرار بالدول الأفريقية، خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019.